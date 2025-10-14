Galaxies Autumn 2025 Showcase promette notizie e aggiornamenti da oltre 50 giochi

HQ

Non è chiaro quando avverrà la prossima serie di showcase first-party, poiché Xbox, PlayStation e Nintendo hanno tutte le loro line-up in atto per il resto dell'anno e anche un po' anche per l'inizio del 2026. Abbiamo The Game Awards da aspettarci a dicembre, ma oltre a questo è piuttosto disastroso per le vetrine. Per fortuna, Galaxies è qui per cambiare le cose ancora una volta.

Tra meno di 10 giorni, il 23 ottobre, si terrà il Galaxies Autumn 2025 Showcase, a partire dalle 20:00 BST/21:00 CEST, e con l'avvicinarsi che si avvicina, ora sappiamo cosa aspettarci dalla trasmissione.

In un comunicato stampa, ci viene detto di attendere con ansia gli annunci di oltre 50 giochi, tra cui sei anteprime mondiali, rivelazioni esclusive e anche drop di demo.

Per quanto riguarda alcuni teaser, ci è stato detto che Unifiq mostrerà una "ambiziosa esperienza di sopravvivenza open-world", mentre PlaySide presenterà il "primo titolo Dumb Ways to Die per PC e console", con la data di uscita di Mouse: P.I. For Hire da condividere. Questo si aggiunge a tre aggiornamenti da parte degli sviluppatori indipendenti di Team17, Nacon che mostrano Cthulhu: The Cosmic Abyss e Edge of Memories e Saber Interactive che offrono di più da Painkiller, che saranno appena stati lanciati prima dell'arrivo della vetrina. E aspetta, c'è di più! Kepler mostrerà Solasta II, Motion Twin presenterà di nuovo Windblown, Piece of Cake Studios si concentrerà su Dark Hours, emptyvessel offrirà Defect e Playstack ha altro da condividere su un "nuovo simulatore di consegna di imbrogli cooperativi".

Ci sono anche così tanti altri sviluppatori che promettono rivelazioni, quindi dai un'occhiata qui sotto per un ulteriore riassunto:



Modalità segreta - Strumenti di distruzione e fuga dalle stanze sul retro



Giochi Fireshine - A.I.L.A., Denshattack! e Far Far West



Giochi di gufi - Valle di Rue e l'ombra della strada



Giochi di Noodle Cat - Cloudheim



Giochi per i grandi fan - Warhammer 40,000: Boltgun 2



Equipaggio Crosswind - Crosswind



ESDigital Games e Giochi Far Far - Bylina



Megabit Publishing - Clawpunk



Giochi Blumhouse - Dormi Sveglio



Kwalee - Ground Zero, Hark The Ghoul, Talespinner e Town to City



Giochi di Alibi - Istigazione



Giochi di fiaschetta alla moda - L'Ufficio degli Affari Fantastici e Arcani



Apomo - Distretto di Apomo



E infine, saranno presenti i seguenti sviluppatori/editori che presenteranno le rivelazioni di TBC:



1TK



Congrega di codice



Devolver Digitale



Elos Giochi e Arte



Giochi Everflux



Giochi Excalibur



FluidFury Interattivo



Giochi JSS



Pantalone



Red Rover Interattivo



Giochi di Piccoli Draghi



Tomorrow Head Studios



Non dimenticare di sintonizzarti sullo spettacolo per seguire tutte queste notizie mentre si dipana dal vivo.