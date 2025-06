Galaxies Autumn Showcase torna a ottobre

HQ

Prima della follia della scorsa settimana, una delle più grandi vetrine che si sono svolte nello spazio di gioco nel 2025 è stata la Galaxies Spring Showcase ad aprile. Quell'evento presentava un sacco di anteprime mondiali, trailer di gioco e drop a sorpresa, e presto sarà il momento di tornare.

Ora un Galaxies Autumn Showcase è stato rivelato e confermato. Accadrà il 23 ottobre alle 20:00 GMT / 21:00 CET e, come la sua controparte Spring, possiamo aspettarci "un'altra ora di anteprime mondiali, drop a sorpresa e nuovi trailer di gameplay da parte di editori AAA e sviluppatori indie pionieristici".

Parlando del ritorno di Galaxies così presto, il fondatore Chris Thomas spiega: "L'accoglienza del primo Galaxies ha dimostrato che c'è un appetito globale per un formato vetrina in cui la creatività è sotto i riflettori. A ottobre continueremo il nostro impegno per la trasparenza e la comunità, investendo ancora di più nella nostra produzione per assicurarci di fornire un involucro premium ai nostri partner partecipanti".

Per un ulteriore teaser di cosa aspettarsi, guarda il video di annuncio dello show qui sotto.