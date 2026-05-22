Gamereactor è al Festival di Cannes quest'anno! Restate sintonizzati per altre novità nei prossimi giorni La 79ª mostra è iniziata e siamo di nuovo in sede e pronti a condividere la nostra esperienza con voi.

HQ La 79ª edizione del Festival di Cannes è iniziata la scorsa settimana con lo spettacolo previsto per qualche giorno in più. Mentre ci avviciniamo alla cerimonia di chiusura del lussuoso evento francese che celebra tutto ciò che riguarda l'intrattenimento, potresti essere interessato a sapere che Gamereactor è di nuovo presente e pronto a condividere una copertura esclusiva da Cannes nei prossimi giorni. Sulla base della nostra copertura in diretta di Cannes dall'evento del 2025 dello scorso anno, siamo tornati sulla Costa Azzurra francese. Parteciperemo alle proiezioni, intervisteremo icone del mondo dell'intrattenimento, parteciperemo a panel e ci crogioleremo al sole mediterraneo. Con tutta questa copertura pianificata, restate sintonizzati sulla tua regione locale di Gamereactor, inclusa la categoria Cortometraggi sulla pagina principale, per scorci dietro le quinte e sui tappeti rossi di Cannes.