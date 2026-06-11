Games For Change Awards 2026: Here sono le categorie e i finalisti

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Di solito, l'estate non è stagione dei premi per il mondo dei videogiochi, perché la gente è presa dalla mania degli eventi e dalla valanga di annunci e notizie. Ma ci sono ancora occasionali cerimonie di premiazione, tra cui Games For Change.

Per il 2026, la cerimonia di premiazione si terrà a New York City il 21 luglio, durante la quale molti giochi lanciati nell'ultimo anno circa saranno celebrati per l'attenzione che hanno rivolto a temi più d'impatto e per come hanno cercato di promuovere il cambiamento nell'industria e nei giocatori che consumano i giochi ogni anno.

Per il 2026, ci saranno nove categorie presenti alla cerimonia di premiazione, con l'evento condotto da Anjali Bhimani (nota per aver doppiato Symmetra in Overwatch, tra gli altri ruoli) e Osric Chau di Supernatural. Detto questo, dai un'occhiata a tutte le categorie e ai nominati qui sotto.

Miglior gameplay:



E Roger



Consumami



A sud di mezzanotte



Il meglio nell'empowerment della comunità:



Powwow Bound



Ribottato



I Fascicoli Più Oscuri



Migliori per l'impatto ambientale:



Atlante Immaginario



Faceminer



Fuori e in giro



Il meglio in salute e benessere:



ARWell Pro



Campo Movewell



Anno delle Cicale



Il meglio in impatto:



E Roger



Eddie ed io



A sud di mezzanotte



Il meglio nell'apprendimento:



Inventiamo una storia



I Fascicoli Più Oscuri



La Fabbrica di Fiuffe



Il meglio in XR e media emergenti:



Un lungo addio



Stazione Climatica



Eddie ed io



Miglior narrazione:



E Roger



Consumami



Gli Alter



Miglior progetto basato su piattaforme: