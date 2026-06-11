Games For Change Awards 2026: Here sono le categorie e i finalisti
Lo spettacolo si terrà a New York il 21 luglio.
Di solito, l'estate non è stagione dei premi per il mondo dei videogiochi, perché la gente è presa dalla mania degli eventi e dalla valanga di annunci e notizie. Ma ci sono ancora occasionali cerimonie di premiazione, tra cui Games For Change.
Per il 2026, la cerimonia di premiazione si terrà a New York City il 21 luglio, durante la quale molti giochi lanciati nell'ultimo anno circa saranno celebrati per l'attenzione che hanno rivolto a temi più d'impatto e per come hanno cercato di promuovere il cambiamento nell'industria e nei giocatori che consumano i giochi ogni anno.
Per il 2026, ci saranno nove categorie presenti alla cerimonia di premiazione, con l'evento condotto da Anjali Bhimani (nota per aver doppiato Symmetra in Overwatch, tra gli altri ruoli) e Osric Chau di Supernatural. Detto questo, dai un'occhiata a tutte le categorie e ai nominati qui sotto.
Miglior gameplay:
- E Roger
- Consumami
- A sud di mezzanotte
Il meglio nell'empowerment della comunità:
- Powwow Bound
- Ribottato
- I Fascicoli Più Oscuri
Migliori per l'impatto ambientale:
- Atlante Immaginario
- Faceminer
- Fuori e in giro
Il meglio in salute e benessere:
- ARWell Pro
- Campo Movewell
- Anno delle Cicale
Il meglio in impatto:
- E Roger
- Eddie ed io
- A sud di mezzanotte
Il meglio nell'apprendimento:
- Inventiamo una storia
- I Fascicoli Più Oscuri
- La Fabbrica di Fiuffe
Il meglio in XR e media emergenti:
- Un lungo addio
- Stazione Climatica
- Eddie ed io
Miglior narrazione:
- E Roger
- Consumami
- Gli Alter
Miglior progetto basato su piattaforme:
- MUDEMverse
- Pianificatori dei pianeti
- Sesame Street: Missione della Bestia Magica