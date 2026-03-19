Gamestop: Xbox 360, PlayStation 3 e Wii U sono ora ufficialmente formati retrò

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Cos'è esattamente una console retrò? Possiamo tutti concordare che sono console più vecchie - ma quanto più vecchie? La PS Vita è una console retrò? E per quanto riguarda la Xbox 360, o persino la Dreamcast? La risposta è, ovviamente, soggettiva, ma il rivenditore di videogiochi Gamestop è ancora un indicatore piuttosto buono, e ora hanno deciso dove tracciare il limite.

In una dichiarazione ufficiale, ora affermano che Xbox 360, PlayStation 3 e Wii U vengono tutte riclassificate come dispositivi retrò. Come giustificazione, spiegano:

"La decisione è stata presa dopo un'attenta analisi di molteplici indicatori, tra cui: la presenza di cavi componenti, la mancanza di Fortnite e la consapevolezza che sono stati lanciati quando George W. Bush era ancora presidente."

Se vivi in un paese dove Gamestop esiste ancora, guadagnerai di più per queste console per un po', dato che ora sono altrettanto retrò "come il Sega Saturn e il Nintendo DS." Le console non devono nemmeno essere complete, e i difetti sono perfettamente accettabili - purché almeno riescano ad avviarsi.

Se l'idea che la tua Xbox 360 sia ora una console retrò ti fa sentire vecchio, Gamestop ha qualche notizia rassicurante. Concludono il loro post affermando:

"Gamestop desidera anche ricordare al pubblico che, sebbene questi sistemi siano ora ufficialmente classificati come retro, sono ancora molto interessanti, e chiunque ne abbia posseduto uno al lancio non è assolutamente vecchio."