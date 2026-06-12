Gatto della Pixar mostra un interrogatorio di gatti nel suo primo teaser

Gatto di Pixar, il prossimo lungometraggio animato del leggendario studio dietro Toy Story, Gli Incredibili, Inside Out e altri, ha pubblicato il suo primo teaser trailer. Abbiamo il nostro primo sguardo al nostro protagonista, così come ad altri gatti che gireranno per le strade e i vicoli di Venice.

Gatto segue un gatto nero chiamato Nero, che ama la musica ma non può esplorarla davvero a causa delle superstizioni sui gatti neri. Sembra che abbia avuto una vita piuttosto dura come gatto randagio, come nel teaser vediamo Nerone unirsi a un grande gatto grigio nel rapire e legare un piccolo gatto arancione.

L'interrogatorio successivo riguarda il tonno, per circa cinque secondi prima che i gatti si innamorino di una lampadina oscillante. Il clip in sé è molto classico Pixar, e come parte possiamo anche confermare che Mark Ruffalo sarà il protagonista del film nei panni di Nerone. Dai un'occhiata tu qui sotto: