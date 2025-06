Gavin Newsom sfida il dispiegamento della Guardia Nazionale di Trump a Los Angeles

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il governatore della California Gavin Newsom ha condannato il dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles, definendolo un eccesso federale illegale tra le crescenti proteste contro l'amministrazione Trump.

In un post su X, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato: "Lo zar delle frontiere di Trump sta minacciando di arrestarmi per aver parlato. Vieni a prendermi, duro. Non me ne frega niente. Non mi impedirà di difendere la California".

Il governatore ha chiesto il ritiro e ha segnalato una possibile azione legale, mentre la Casa Bianca difende la mossa come necessario. Intanto gli scontri tra manifestanti e polizia sono continuati in tutta la città, con diversi arresti e segnalazioni di atti vandalici.