Gears of War: E-Day confermato come esclusiva Xbox, con lancio a ottobre

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Quella che era iniziata come una semplice voce oggi è stata confermata nei primi minuti dell'Xbox Games Showcase, dallo stesso Sharma. Gears of War: E-Day sarà esclusivo per la console. I fan della PlayStation 5 che speravano di giocare alla nuova avventura con Marcus e i suoi amici probabilmente rimarranno delusi.

Ma ovviamente, non era tutto. Abbiamo anche potuto assistere a un gameplay ricco di azione, e gli ambienti appaiono, se possibile, ancora più interattivi che mai, con dettagli e brutalità sorprendenti.

"Quattordici anni prima dell'originale Gears of War, unisciti a Marcus Fenix e Dominic Santiago in una avvincente campagna di origine mentre l'Orda di Locuste esplode per la prima volta dal basso, dando il via a una disperata lotta per la sopravvivenza"

Scopri sette minuti di nuovo gameplay qui sotto.

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