Gears of War: E-Day promette ricompense senza blocco del Battle Pass e senza 'pay-to-win'

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Ieri, The Coalition ha condiviso una grande quantità di informazioni sulla modalità multiplayer nel prossimo Gears of War: E-Day. Tra le altre cose, hanno rivelato di più sull'azione a 12 giocatori in Horde Siege, dove tre squadre di quattro giocatori giocano insieme su percorsi diversi prima di incontrarsi finalmente per un finale congiunto.

Ora, GamingBolt mette in evidenza un dettaglio che molti hanno trascurato sul sito ufficiale: come funzioneranno il Battle Pass e le microtransazioni nel gioco, ed è una soluzione che pensiamo molti di voi apprezzeranno:

"Niente Pass di Battaglia, niente Tour of Duty, niente trucchi, niente. Che si tratti di una skin Personaggio Leggendaria, di un Set di Skin Armi Epiche o di una Posa Rara, quasi tutto può essere ottenuto giocando."

Non ci sarà nemmeno un'ondata di giocatori che corrono in giro con equipaggiamento raro acquistato, mentre altri hanno dovuto davvero impegnarsi per sbloccare gli stessi oggetti. Non ci saranno scorciatoie:

"Fondamentalemente, gli oggetti che possono essere ottenuti direttamente tramite una sfida o un risultato possono essere ottenuti solo con quel metodo di acquisizione finché la sfida è attiva. In altre parole, non puoi saltare un obiettivo o una sfida aprendo il portafoglio. Non puoi nemmeno bypassare una sfida attiva con le Monete. Rispettiamo il tempo e l'abilità necessari ai giocatori per ottenere quegli oggetti."

Tuttavia, non dovrebbe essere impossibile sbloccare qualcosa; il punto non è che dovresti fare sempre gli stessi compiti ripetitivi solo per ottenere quel Lancer sorprendentemente rosa che desideri, e spiegano gli sviluppatori:

"Guadagnare Monete non dovrebbe essere una fatica ardua. Inseguire la tua skin preferita e sbloccare nuovi oggetti dovrebbe essere divertente. Per questo motivo, abbiamo regolato con attenzione la velocità di guadagno delle Monete tenendo conto di questo principio e presteremo molta attenzione ai feedback dei giocatori per adattarli se necessario dopo il lancio."

Immaginiamo che pochissimi di voi avranno problemi con tutto questo? La Coalizione sembra essere attenta, valutando cosa pensa la community in vista del rilascio del 6 ottobre di Gears of War: E-Day sia per PC che per Xbox Series S/X.