Gears of War Reloaded raggiunge un milione di giocatori in soli quattro giorni

A soli quattro giorni dalla sua uscita, la nuova edizione di Gears of War ha raggiunto oltre un milione di giocatori. Il traguardo è stato confermato sui social media, dove è stato anche notato come questo risultato per molti versi simboleggi la fine della guerra delle console. La tendenza è chiara: Sony e Microsoft si stanno allontanando dalla rigida esclusività, un concetto che ora sembra quasi morto e sepolto.

Questa è la prima volta che Gears of War è disponibile su PlayStation e la nuova edizione Reloaded si è dimostrata popolare non solo sulla console di Sony, ma anche su Steam, Xbox e Game Pass. Guardando al futuro, sono in arrivo altre versioni multipiattaforma, con il prossimo grande titolo che sarà Gears of War E-Day, già confermato per PlayStation 5 il prossimo anno. E chissà, potremmo anche vedere uno dei franchise di punta di Sony arrivare su Xbox nel prossimo futuro.