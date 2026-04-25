Gen V è stato cancellato ma i caratteri torneranno

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Fino a ottobre, la seconda stagione di Gen V si è conclusa, ricevendo ascolti costantemente alti. Il consenso tra i fan era che la seconda stagione di questo spin-off fosse in realtà migliore della quarta stagione di The Boys, almeno a giudicare da Rotten Tomatoes, dove Gen V: La seconda stagione ha ottenuto un punteggio del 71 % rispetto al 54% di The Boys: Stagione 4.

Ma... come sappiamo, la qualità non garantisce una continuazione, e ora Deadline riporta che questo segna la fine delle avventure all'Università Godolkin. Non viene fornita alcuna spiegazione, ma Asa Germann (che interpreta uno dei ruoli principali, Samuel "Sam" Riordan) è già passato a Frisco King in Paramount+, mentre Chance Perdomo (che interpretava Andre Anderson) è morto in un incidente motociclistico prima della seconda stagione, cosa che potrebbe aver influenzato la decisione.

Ma questo non significa che abbiamo visto l'ultimo dei personaggi. Lo showrunner Eric Kripke conferma che diversi di loro appariranno in The Boys: Stagione 5, attualmente in onda e a metà stagione, e che appariranno anche nel prossimo grande progetto di questo universo, ovvero Vought Rising del 2027.

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