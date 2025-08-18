Gen V prende il via con tre episodi il 17 settembre
Dopo averci lanciato una serie di episodi nella prima settimana, avremo un episodio che seguirà settimanalmente secondo il nuovo programma.
Sapevamo che Gen V sarebbe arrivato il 17 settembre dopo un teaser trailer, ma ora sappiamo quando ogni episodio della nuova serie arriverà sui nostri schermi.
Secondo una nuova immagine pubblicata sulle pagineGen V dei social media, vediamo che il 17 settembre - la data della premiere dello show - ci regala gli episodi 1-3, dopodiché avremo nuovi episodi settimanalmente fino al finale del 22 ottobre. Dai un'occhiata all'elenco completo qui sotto:
- Episodi 1-3: 17 settembre.
- Episodio 4: 24 settembre
- Episodio 5: 1 ottobre
- Episodio 6: 8 ottobre
- Episodio 7: 15 ottobre
- Episodio 8: 22 ottobre
Ci aspetta un intenso corso di sei settimane, in cui vedremo di più del super Godolkin universitario, oltre a molti elementi intriganti che ci daranno ulteriori informazioni sul mondo di The Boys. È probabile che questa stagione di Gen V si legherà anche alla fine di The Boys, quindi i fan dovrebbero tenere gli occhi aperti.