Genesis ha presentato un nuovo e sorprendente concetto di gare di endurance
Ecco la GT3.
Vediamo costantemente concept car di grande impatto sia di marchi affermati che di piccoli, ma sembrerebbe che il concept Magma GT3 di Genesis sia una dichiarazione di missione che altri dovrebbero prendere sul serio.
Come riporta Motor1, questa stessa auto apparentemente farà il suo debutto competitivo nel 2027. Il progetto fa parte dell'ambiziosa espansione del motorsport di Genesis, che vedrà il marchio coreano di lusso entrare nel settore endurance di alto livello, tra cui il FIA World Endurance Championship e l'IMSA SportsCar Championship.
A differenza di molti progetti moderni di prestazioni, Genesis non prevede di utilizzare una motorizzazione ibrida o elettrica. Si prevede che la GT3 sarà equipaggiata con un motore V8 aspirato sviluppato specificamente per rispettare le normative GT3. Secondo Genesis, il motore è stato creato combinando elementi di due motori quattro cilindri esistenti, dando origine a un V8 completamente nuovo progettato per le corse.
La Magma GT3 di serie sarà venduta a case private di corse in tutto il mondo, permettendo a Genesis di competere contro rivali consolidati come la Porsche 911 GT3 R, la Ferrari 296 GT3, la Lamborghini Temerario GT3 e la BMW M4 GT3.