George Lucas rivela perché Yoda parla al contrario

HQ

Ti sei mai chiesto perché Yoda parla in quel modo? Se è così, non sei solo e durante la celebrazione del 45° anniversario de L'Impero colpisce ancora al TCM Classic Film Festival, George Lucas ha finalmente rivelato il motivo. Secondo Lucas, è stata una scelta deliberata aiutare il pubblico, in particolare gli spettatori più giovani, ad assorbire davvero le parole di saggezza di Yoda. Quella bizzarra struttura delle frasi in realtà costringe gli ascoltatori a concentrarsi di più, il che rafforza anche il ruolo di Yoda come cuore filosofico della storia. George ha detto:

"Perché se parli un inglese normale, la gente non ti ascolterà molto. Ma se aveva un accento, o è davvero difficile capire cosa sta dicendo, si concentrano su quello che sta dicendo".

Lucas ha anche condiviso alcuni ricordi degli inizi della sua carriera, la sua collaborazione con Francis Ford Coppola e come Star Wars ha preso vita. Ha spiegato che la sceneggiatura originale è stata suddivisa in tre parti a causa dei limiti di budget e che ha negoziato i diritti per i sequel e il merchandising, qualcosa che lo studio non considerava nemmeno prezioso all'epoca.

Quella mossa, abbastanza esilarante, si è rivelata il punto di svolta, preparando Star Wars per il suo successo strabiliante e alla fine portando alla massiccia vendita Disney.

Allora, quali sono i tuoi primi ricordi di Yoda? Come hai reagito la prima volta che è apparso nei film?