George R.R. Martin afferma che il rapporto con lo showrunner House of the Dragon è "peggiore di Rocky"

A Knight of the Seven Kingdoms è stato recentemente presentato in anteprima su HBO Max, ma non è l'unica cosa dell'universo di Game of Thrones che possiamo aspettarci quest'anno, dato che anche la terza stagione di House of the Dragon è in arrivo. La serie ha ricevuto recensioni contrastanti, e una persona che non è rimasta particolarmente colpita è George R.R. Martin - il creatore dell'intero franchise e autore della serie di libri.

Ha ripetutamente detto di essere frustrato e deluso da come è stato trattato il suo materiale originale, e in una nuova intervista con The Hollywood Reporter ora afferma di avere pochi contatti con lo showrunner della serie, Ryan Condal:

"È peggio di Rocky. È pessimo.

Ho assunto Ryan. Pensavo che io e Ryan fossimo partner. E avevamo già finito la prima stagione. Leggerei le prime bozze delle sceneggiature. Io darei delle note. Avrebbe cambiato alcune cose. Stava funzionando davvero bene — secondo me."

È stato principalmente durante la seconda stagione che la relazione è crollata, e Martin sostiene che Condal non lo abbia ascoltato affatto e ignorato tutti i suoi feedback:

"Poi siamo arrivati alla seconda stagione, e praticamente ha smesso di ascoltarmi. Dava appunti e non succedeva nulla. A volte spiegava perché non lo faceva. Altre volte mi diceva: 'Oh, ok, sì, ci penserò.' La situazione è peggiorata sempre di più, e ho iniziato a infastidirmi sempre di più. Alla fine, è arrivato al punto che HBO mi ha detto che avrei dovuto inviare tutti i miei appunti a loro e che avrebbero dato a Ryan i nostri appunti combinati."

Quando gli sono stati presentati i piani per la terza stagione, alla fine ha sentito che "Questa non è più la mia storia." Non sappiamo ancora quando House of the Dragon: La terza stagione debutterà, ma si prevede che sia quest'estate.

Cosa ne pensi della serie finora e, se hai letto i libri, come si confronta con loro?