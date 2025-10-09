George R. R. Martin ha contattato Stephen Colbert dopo la cancellazione del The Late Show

HQ

Stephen Colbert ha da tempo portato il suo amore per la fantasia sulla manica. Nel corso degli anni, ha intervistato innumerevoli creatori del mondo della fantascienza e del fantasy, e ha persino fatto un cameo nella trilogia de Lo Hobbit grazie alla sua amicizia con Peter Jackson.

Sì. Stephen Colbert ha avuto un cameo di qualche secondo, non parlante, ne Lo Hobbit: La desolazione di Smaug.

Un altro peso massimo del fantasy con cui Colbert ha costruito un rapporto è il creatore di Game of Thrones George R. R. Martin. L'autore è apparso più volte al The Late Show e i due hanno chiaramente stretto un'amicizia.

Questo legame è stato evidenziato di recente quando Stephen Colbert ha rivelato che George R. R. Martin lo ha contattato dopo che la società madre della CBS, la Paramount Skydance, ha annunciato la cancellazione di The Late Show.

Durante una conversazione con il collega conduttore Jimmy Kimmel, che ha recentemente affrontato una breve sospensione, Stephen Colbert ha discusso dei messaggi inaspettati che ha ricevuto da George R. R. Martin sulla scia della notizia.

"George R. R. Martin (ha contattato)... Mi ha mandato The Winds of Winter", ha scherzato Colbert, riferendosi al famoso romanzo successivo di Martin a lungo atteso, pur riconoscendo il conforto che il gesto ha fornito durante un periodo turbolento. Cosa ne pensa?