George R.R. Martin: "I venti dell'inverno sono la grande maledizione della mia vita"

Riusciremo mai a leggere il sesto libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco? I fan della serie si sono abituati ad aspettare. Ma il lavoro sul penultimo libro, The Winds of Winter, continua a trascinarsi e sono passati 14 anni da quando A Dance With Dragons è stato lanciato. Lo stesso Martin è ovviamente molto consapevole della situazione e in una nuova intervista la definisce la più grande maledizione della sua vita. Ma riconosce anche che si stanno facendo progressi, anche se molto lentamente.

"Questa è la maledizione della mia vita qui. Non c'è dubbio che Winds of Winter sia in ritardo di 13 anni. Ci sto ancora lavorando. Ho dei periodi in cui faccio progressi e poi altre cose distolgono la mia attenzione"

Il suo coinvolgimento in tutti i tipi di progetti collaterali è stato identificato da molti come uno dei maggiori problemi, ma lo stesso Martin dice che questo non ha avuto un grande impatto sul processo di scrittura.

"I fan sembrano sopravvalutare quanto tempo sto dedicando a queste cose"

Quando pensi che The Winds of Winter sarà finalizzato?