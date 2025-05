George Simion vince il primo turno della ripetizione presidenziale rumena Il leader dell'estrema destra affronterà il centrista Nicusor Dan al ballottaggio del 18 maggio.

HQ Le ultime notizie sulla Romania . Ora sappiamo che George Simion, un euroscettico di estrema destra, si è assicurato il 41% dei voti nella ripetizione delle elezioni presidenziali rumene, posizionandosi davanti al sindaco di Bucarest Nicusor Dan. Il risultato segue l'annullamento del voto dello scorso anno per presunte interferenze russe e segnala il crescente sentimento nazionalista nell'Europa orientale. La sua vittoria potrebbe mettere a dura prova i legami della Romania all'interno dell'UE e della NATO, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Bucarest, Romania. 24 ottobre 2024: George Simion, presidente dell'Alleanza per l'Unificazione dei Romeni (AUR) e candidato alla presidenza della Romania, partecipa alla processione di San Demetrio il Nuovo // Shutterstock