Georgina Campbell torna all'horror in Psycho Killer

La maggior parte di noi probabilmente ricorda Georgina Campbell per la sua interpretazione in Barbarian qualche anno fa, e ora possiamo seguirla in un altro viaggio terrificante, questa volta portandoci nel profondo dell'oscurità con una storia scritta nientemeno che da Andrew Kevin Walker. In Psycho Killer, seguiamo Campbell nel ruolo di un agente di polizia il cui marito viene brutalmente assassinato, e la sua caccia per trovare l'assassino.

Gli indizi la portano dritta in un mondo pieno di malvagità e follia, dove il colpevole sembra essere molto più di un semplice pazzo comune. Con una sceneggiatura di Walker, che è stato coinvolto anche in Se7en e Sleepy Hollow, molto probabilmente possiamo aspettarci una storia che non solo ci spaventa, ma ci entra anche sotto la pelle.

Accanto a Campbell, vediamo anche Grace Dove, Logan Miller e persino lo stesso Malcolm McDowell. Quindi si spera che Psycho Killer sarà qualcosa di speciale quando arriverà nei cinema all'inizio del prossimo anno. Dai un'occhiata più da vicino al trailer qui sotto.