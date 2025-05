Gerard Depardieu riconosciuto colpevole di violenza sessuale dal tribunale di Parigi L'icona del cinema francese rischia conseguenze legali per le aggressioni subite da due donne durante le riprese del 2021.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . Ora sappiamo che, martedì, un tribunale di Parigi ha dichiarato l'attore francese Gerard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di Les Volets Verts nel 2021. Nonostante le sue costanti smentite e le argomentazioni della difesa, il giudice ha ritenuto la sua versione dei fatti poco convincente. I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a 18 mesi con sospensione condizionale della pena e una multa di 20.000 euro, citando la gravità delle aggressioni e il loro impatto sulle vittime. L'attore Gerard Depardieu partecipa al photocall 'Valley Of Love' durante il 68 ° Festival di Cannes il 22 maggio 2015 a Cannes, in Francia // Shutterstock