Germania e Filippine firmano un nuovo patto di difesa Le due nazioni rafforzano i legami militari in mezzo alle crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale.

HQ Le ultime notizie su Germania e Filippine . Ora sappiamo che entrambi i paesi hanno formalizzato mercoledì un accordo di cooperazione in materia di difesa che copre la sicurezza informatica, la logistica, gli armamenti e le operazioni di mantenimento della pace. L'accordo, firmato a Berlino, riflette la strategia di Manila di diversificare le sue partnership militari al di fuori degli Stati Uniti, mentre si intensificano gli attriti regionali con la Cina. Per ora, resta da vedere come questa alleanza modellerà l'equilibrio strategico nell'Indo-Pacifico. Berlino Mitte 2022: L'Ambasciata delle Filippine è la missione diplomatica della Repubblica delle Filippine presso la Repubblica Federale di Germania. L'attuale ambasciatrice è la signora Dizon-de Vega // Shutterstock