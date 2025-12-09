Germania e Francia cercano soluzioni alternative per salvare un progetto di caccia bloccato

HQ

Germania e Francia potrebbero cercare di salvare il loro problematico Future Combat Air System costruendo una piattaforma da combattimento condivisa pur utilizzando i propri caccia, secondo Reuters.

I ministri della difesa tedesco e francese si incontreranno questa settimana, con colloqui tra il cancelliere Friedrich Merz e il presidente Emmanuel Macron attesi la prossima settimana.

Programma da 100 miliardi di euro

Berlino e Parigi sono bloccate da mesi su come procedere con il programma da 100 miliardi di euro, lanciato otto anni fa e che da allora è stato rallentato da dispute tra Dassault e Airbus su responsabilità e accesso alla tecnologia.

Berlin vede il progetto come in fase di adattamento piuttosto che vicino al collasso. Entrambi i governi ora sembrano aperti a una struttura che mantenga congiunto il sistema centrale di "combat cloud" in rete, permettendo però a ciascun paese di adattare gli aerei alle proprie esigenze, inclusi i requisiti francesi per missioni nucleari e operazioni da portaerei.