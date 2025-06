Germania, Francia e Regno Unito offrono nuovi colloqui all'Iran in mezzo alle crescenti tensioni Le nazioni europee propongono negoziati immediati sul programma nucleare iraniano per aiutare a contenere il conflitto regionale.

La Germania, insieme a Francia e Regno Unito, ha espresso la disponibilità a impegnarsi in rapidi colloqui diplomatici con l'Iran, con l'obiettivo di disinnescare la crescente crisi tra Iran e Israele, ha detto il ministro degli Esteri tedesco.



"Spero che sia ancora possibile", ha detto Johann Wadephul all'emittente pubblica tedesca ARD nella tarda serata di sabato. "La Germania, insieme alla Francia e alla Gran Bretagna, è pronta. Stiamo offrendo all'Iran negoziati immediati sul programma nucleare, spero che (l'offerta) venga accettata". Il ministro degli Esteri tedesco ha sottolineato l'urgenza di frenare la minaccia regionale, esortando l'Iran a tornare al tavolo dopo le precedenti opportunità mancate. I funzionari sperano che questa rinnovata offerta possa stabilizzare le più ampie tensioni in Medio Oriente e alleviare le preoccupazioni in tutta Europa. Berlino, Germania, 4 giugno 2025. Il Dr. Johann Martin Wadephul, il nuovo ministro federale degli esteri tedesco, risponde alle domande dei membri del parlamento del Bundestag // Shutterstock