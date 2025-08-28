Germania, Francia e Spagna spingono per rilanciare il programma di jet da combattimento

HQ

Le ultime notizie su Germania, Francia e Spagna . E' stato appena annunciato che i tre paesi terranno colloqui in ottobre per rilanciare il loro programma congiunto di jet da combattimento, che è stato colpito da ripetute battute d'arresto e controversie sulla leadership industriale.

Berlino ha confermato che i ministri della Difesa delle tre nazioni cercheranno di risolvere i disaccordi di lunga data e di presentare ai leader le opzioni per una decisione finale entro la fine dell'anno, ha detto giovedì il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

"Ci uniremo tutti e gli interessi nazionali dovranno essere messi da parte da uno o dall'altro o da tutti noi. È chiaro che siamo dannati per avere successo, abbiamo bisogno di questo progetto", ha detto Pistorius ai giornalisti a margine di un incontro con la sua omologa spagnola Margarita Robles.

Il progetto, considerato centrale per la futura potenza aerea dell'Europa, è stato rallentato da interessi nazionali contrastanti e da visioni divergenti tra le principali aziende della difesa. I funzionari hanno sottolineato che il fallimento non è un'opzione e hanno esortato a un ritmo più rapido per evitare ulteriori ritardi.