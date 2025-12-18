Germania, Spagna e nordici si scontrano con la Francia per l'accordo commerciale sul Mercosur

HQ

Giovedì, Germania e Spagna hanno esortato i leader dell'Unione Europea ad andare avanti con l'accordo di libero scambio Mercosur, a lungo rimandato, in conflitto con la Francia, che afferma che l'accordo non è ancora accettabile.

Il patto con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (negoziato in 25 anni) sarebbe il più grande accordo commerciale dell'UE per tagli tariffari. I sostenitori, tra cui Germania, Spagna e paesi nordici, sostengono che aiuterebbe gli esportatori europei colpiti dai dazi statunitensi e ridurrebbe la dipendenza dalla Cina, assicurando l'accesso alle materie prime chiave.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l'Unione Europea deve agire ora per rimanere credibile nel commercio globale, mentre il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito l'accordo essenziale per rafforzare il peso geopolitico ed economico dell'Europa.

La Francia rimane fermamente contraria. Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che l'accordo manca di sufficienti garanzie per gli agricoltori europei, mettendo in guardia contro le importazioni prodotte secondo standard vietati nell'Unione Europea. Polonia, Ungheria, Italia e altri condividono preoccupazioni simili.