Ghost of Yotei diventa il gioco di Sony venduto più velocemente dai tempi di Spider-Man 2

Nonostante i boicottaggi, le polemiche e la forte concorrenza, Ghost of Yotei è diventato rapidamente un enorme successo per Sony, che secondo il loro ultimo rapporto trimestrale è riuscita a vendere oltre 3,3 milioni di copie del gioco dal rilascio. Questo rende anche Ghost of Yotei uno dei lanci di maggior successo per PlayStation dai tempi di Spider-Man 2, ed è persino riuscito a superare Ghost of Tsushima in puro ritmo di vendita.

Il primo gioco ha raggiunto il suo primo milione durante la pandemia e senza concorrenza diretta, mentre il sequel ha dovuto affrontare sia Assassin's Creed Shadows che una tempesta mediatica. Un periodo a dir poco turbolento, ma Ghost of Yotei è riuscito a dimostrare che gli oppositori si sbagliavano. E così facendo, diventando una delle più grandi storie di successo di Sony, che secondo alcune previsioni potrebbe benissimo raggiungere i cinque milioni di vendite entro la fine dell'anno.

Stai giocando a Ghost of Yotei e come pensi che si confronti con Ghost of Tsushima?