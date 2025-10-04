Ghost of Yotei vende 1,3 milioni di copie, superando il lancio di Tsushima

HQ

Nonostante tutte le polemiche, il lancio di Ghost of Yotei sembra essere stato un successo clamoroso, con rapporti che indicano che sono state vendute oltre 1,3 milioni di copie. Ciò significa che sta vendendo meglio dell'originale, una chiara affermazione che i fan erano affamati di più avventure nel Giappone feudale, anche se alcuni temevano che il gioco sarebbe stato troppo simile a Ghost of Tsushima nella struttura e nei contenuti.

Ciò che lo rende ancora più interessante è che Yotei aveva un budget di produzione più o meno alla pari con Tsushima. Se lo slancio delle vendite continua, questo potrebbe trasformarsi in una reale redditività per Sucker Punch e Sony. Inoltre, Ghost of Yotei è stato elogiato per la fluidità delle sue prestazioni, anche sulla versione base della Playstation 5. Ora si tratta solo di vedere se le vendite possono reggere e se Yotei diventa una storia di successo a lungo termine per Sucker Punch.

Stai giocando a Ghost of Yotei ? Come pensi che si collochi rispetto a Tsushima?