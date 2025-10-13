Ghost of Yotei vende più lentamente di Ghost of Tsushima al lancio

HQ

Il lancio di Ghost of Yotei è stato uno dei più impressionanti della generazione PS5, ma ha avuto un lancio più lento rispetto al suo predecessore, Ghost of Tsushima. Tuttavia, Yotei è già riuscito a recuperare i suoi costi di sviluppo in soli due giorni di presenza sul mercato e ha generato un bel po' di entrate per Sony.

Questo viene da Alinea Analytics, dove ci viene detto che Ghost of Yotei venduto circa 1,6 milioni di unità direttamente ai consumatori e più di 2 milioni di copie in totale se si includono quelle vendute ai rivenditori. Ciò si traduce in oltre 100 milioni di dollari di entrate.

Quando guardiamo a Ghost of Tsushima, ha un vantaggio piuttosto netto sul suo successore con 2,4 milioni di copie nei primi tre giorni. Tuttavia, come osserva Alinea Analytics, Tsushima è stato lanciato per un pubblico molto più ampio di PS4 con una base installata di 110 milioni+ rispetto agli 80 milioni+ di PS5.

C'è anche la questione del lancio di Ghost of Tsushima durante la pandemia di COVID, in cui tutti non facevano altro che giocare. Ghost of Yotei ha avuto anche una certa polemica ad esso collegata, poiché la folla costantemente rumorosa e discutibile di anti-woker ha criticato l'uso e l'aspetto della protagonista femminile del gioco.