Giant Bomb diventa completamente indipendente

Pochi giorni fa è uscita la notizia che Giant Bomb, una pubblicazione di giochi, era stata scossa da licenziamenti, e ora si trovava di fronte a un futuro molto incerto. Considerando la recente serie di chiusure che hanno colpito i media di gioco negli ultimi tempi, questa notizia ha continuato a dipingere un quadro cupo per i media, ma fortunatamente questa era solo una parte della storia.

Alle PAX East durante il fine settimana, Giant Bomb ha ospitato un forum in cui è stato rivelato che la pubblicazione è ora diventata indipendente ed è di proprietà dei suoi editori. La notizia è stata confermata in un articolo che aggiunge:

"Dopo oltre un decennio di proprietà aziendale, Giant Bomb sarà ora veramente indipendente. Non lavoriamo più per un'azienda, lavoriamo per te (facci sapere dove inviare le nostre richieste di PTO e le note spese). Non siamo al servizio di un algoritmo o di un dirigente, ma di un pubblico che si rivolge a voi. Vogliamo appoggiarci a ciò che ha sempre reso speciale Giant Bomb, e cioè le persone che vedi e senti sui nostri contenuti e la nostra community estremamente appassionata".

Come parte di questo sforzo indipendente, Giant Bomb ha svelato modelli di abbonamento che hanno lo scopo di aiutare la pubblicazione a rimanere a galla.

