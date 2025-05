Gillian Anderson pensa che Ryan Coogler sia la "persona perfetta" per realizzare il reboot di X-Files

HQ

Ora che Sinners è là fuori a stupire la gente nelle sale, Ryan Coogler sta lavorando al suo prossimo progetto, che sembra essere un reboot dello show di successo X-Files. L'ex ex attrice di X-Files Gillian Anderson ha rivelato di essere molto consapevole del ritorno dello show, ma rimane a bocca aperta quando si tratta del suo ritorno.

Parlando in un'intervista con This Morning, alla Anderson è stato chiesto se sarebbe tornata in qualche modo. Ha rivelato di aver chiamato Ryan Coogler, dicendo quanto segue:

"Ho parlato con lui e quello che ho detto è stato 'se qualcuno dovesse farlo, penso che tu sia la persona perfetta'", ha detto. "Ma sai, a un certo punto, se il telefono squilla e va bene e sembra il momento giusto, forse".

La Anderson, che stava promuovendo il suo nuovo film The Salt Path, ma ha predetto che tutto ciò che la gente scriverà e leggerà è la domanda di X-Files. Scusa Gillian, è proprio così che il biscotto si sbriciola a volte.