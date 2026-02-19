Gamereactor

Battlefield 6

Gioca a Battlefield 6 gratis questo weekend con Xbox Game Pass

Questa settimana ci sono cinque titoli in offerta con i Free Play Days, ma c'è uno sparatutto che si distingue sugli altri.

Se hai un abbonamento Xbox Game Pass e una Xbox, probabilmente conosci i Free Play Days. Ogni fine settimana, Microsoft carica una serie di giochi che puoi scaricare e giocare gratuitamente, senza costi aggiuntivi. E quando ci saranno titoli particolarmente interessanti, vi faremo sapere, proprio come questa settimana.

Ci sono cinque partite in palio in questo turno... Una di queste da sola è una ragione sufficiente per consigliarvela. Ecco la selezione di questa settimana:


  • Battlefield 6

  • Chip 'n Clawz vs. The Brainioids

  • Sunderfolk

  • Polterguys: Partito di possesso

  • Jujutsu Kaisen Scontro Maledetto,

Tutti sono ora disponibili per il download e il gioco gratuito fino alle 8:00 GMT/9:00 CET di lunedì mattina. Fino ad allora c'è anche una promozione su tutti i titoli e, se scegli di acquistarne qualcuno, potrai conservare il tuo salvataggio.

Battlefield 6

