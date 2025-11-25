Giocatore dell'Everton espulso per aver schiaffeggiato un compagno di squadra, ma il suo allenatore "lo apprezza abbastanza"

HQ

La partita di Premier League tra Manchester United ed Everton ha dato mal di testa ai club. Prima, naturalmente, allo United, che nonostante la superiorità numerica per 73 minuti, non è riuscito a trasformare uno dei suoi 23 tiri in gol. E l'Everton, nonostante la vittoria per 0-1 a Old Trafford, ha avuto l'immagine scioccante di vedere uno dei loro espulso con un cartellino rosso diretto... dopo aver schiaffeggiato un compagno di squadra.

Idrissa Gana Gueye, centrocampista senegalese di 36 anni, ha affrontato il compagno Michael Keane dopo quello che sembra essere un malinteso sportivo: Gueye ha fatto un passaggio aspettandosi che fosse Keane, ma invece il giocatore dello United Bruno Fernandes ha preso la palla vagante e ha sbagliato. Quando Gueye è andato a rimproverare il compagno di squadra, sembra che lo schiaffeggia in faccia e l'arbitro gli ha mostrato un cartellino rosso.

Gueye si è poi scusato tramite Instagram, sapendo che potrebbe rischiare una sanzione più lunga. "Voglio prima di tutto scusarmi con il mio compagno di squadra Michael Keane. Chiedo anche scusa ai miei compagni di squadra, allo staff, ai tifosi e al club. Quello che è successo non riflette chi sono o i valori che rappresento. Le emozioni possono essere forti, ma nulla giustifica un comportamento simile. Farò in modo che non succeda mai più."

Tuttavia, l'allenatore dell'Everton, David Moyes, ha detto che "gli piace molto quando i miei giocatori litigano", spiegando che vuole che i suoi giocatori siano duri e "non vuole che accettino qualcuno che non sta facendo abbastanza bene".