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I Giochi Paralimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina si sono conclusi domenica, con un chiaro dominio della Cina, ma con l'americana ucraina Oksana Masters, nata nel 1989 con diversi difetti alle gambe causati dalle radiazioni di Chernobyl, come più premiata, con cinque medaglie, di cui quattro d'oro, aggiunte alle sue 24 medaglie paralimpiche in totale. Ha vinto medaglie nello sci di fondo e nel biathlon, ma è anche medaglia d'oro paralimpica ai Giochi Estivi nel canottaggio e nel ciclismo.

La sciatrice spagnola Audrey Pascal ha vinto quattro medaglie ai Giochi, due oro, una d'argento e una di bronzo; e i fratelli Aigner Aigner, Veronika y Johannes dominarono negli skii alpini, conquistando complessivamente 13 medaglie, inclusi tutti e sette gli ori. Infine, gli Stati Uniti hanno sconfitto il Canada nell'hockey su ghiaccio, terza finale paralimpica consecutiva, con lo stesso risultato delle Olimpiadi invernali del mese scorso...

Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 2026: classifica medaglie completa



Cina, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44

Stati Uniti, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24

Russia, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12

Italia, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16

Austria, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13

Francia, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12

Ucraina, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19

Canada, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15

Paesi Bassi, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7

Svezia, 3 (G), 0 (S), 4 (B), 7

Germania, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17

Norvegia, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8

Corea del Sud, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7

Svizzera, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6

Spagna, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4

Repubblica Ceca, 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6

Bielorussia, 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2

Kazakistan, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2

Giappone, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4

Finlandia, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2

Australia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

Polonia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

Brasile, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Gran Bretagna, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Nuova Zelanda, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

Slovacchia, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3

Lettonia, 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1

