Gioco di arrampicata di sopravvivenza Cairn posticipato al Q1 2026

Cairn è stato posticipato da un lancio entro la fine dell'anno a uno nel primo trimestre del 2026. Il gioco di arrampicata ti vede vestire i panni dello scalatore professionista Aava e cercare di raggiungere quella che si ritiene essere una vetta irraggiungibile.

"Abbiamo condotto molti test di gioco e il feedback dei giocatori è che abbiamo qualcosa di veramente speciale con Cairn. Vediamo anche tutti i miglioramenti che possiamo ancora apportare per rendere l'esperienza indimenticabile. Dopo 5 anni di lavoro, non ha senso affrettare le cose, vogliamo essere orgogliosi del gioco che lanciamo", ha spiegato in un comunicato stampa Emeric Thoa, direttore creativo di Cairn.

Cairn è anche pronto per ottenere una versione aggiornata della sua popolare demo, in arrivo il 13 ottobre. Ciò consentirà ai giocatori di vedere i fantasmi di altri scalatori, permettendo loro di correre fino alla cima del Monte Tenzen.

La demo è già stata giocata da oltre 600.000 giocatori e ha una valutazione estremamente positiva su Steam. L'attesa è alta per questo scalatore realistico, ma probabilmente è meglio lasciare che The Game Bakers cucini per ora.