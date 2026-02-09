Gioco di strategia fantascientifica Void War rimosso DMCA dal proprietario di Warhammer, Games Workshop, a causa delle spalline

Anche se non è mai piacevole sentire parlare di una rimozione DMCA, è difficile guardare il roguelike simile a FTL Void War e dire che non porta le sue ispirazioni apertamente. Il gioco presenta un'ambientazione futuristica in cui i giocatori devono comandare la loro nave attraverso una galassia ostile, affrontando forze di culti oscuri che si sono diffusi come una piaga tra le stelle.

Uscito a giugno 2025, il gioco ha ricevuto un'accoglienza positiva, anche se recentemente ha fatto notizia per un nome importante in particolare che non è stato molto fan. Come gli sviluppatori hanno chiarito a IGN, è stata rilasciata una DMCA per Void War dal proprietario di Warhammer, Games Workshop, poiché si ritiene che molti degli elementi attuali del gioco possano portare i giocatori a pensare che sia associato al famoso wargame da tavolo. Questo è successo per la prima volta il mese scorso, quando il gioco è scomparso da Steam.

Ora è tornato, ma inizialmente Tundra - lo sviluppatore ed editore di Void War - pensava che la dichiarazione DMCA fosse una barzelletta, dato che proveniva da un certo Mal Reynolds. Se non lo sai, è il nome del protagonista di Firefly. Ma Games Workshop era davvero dietro la rimozione, che si concentrava interamente su una ripresa specifica con "spalline convesse sovradimensionate con un bordo metallico" su un personaggio specifico. Per riportare il gioco su Steam, Tundra ha ritirato il trailer con l'inquadratura, anche se non era d'accordo con la valutazione di GW.

Cosa ne pensi? Violazione del copyright o semplicemente un omaggio?