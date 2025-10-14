Giorgia Meloni in imbarazzante scambio con Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti l'ha definita "bella"

HQ

Un momento imbarazzante si è verificato al vertice di pace di Gaza del 13 ottobre, quando il primo ministro italiano Giorgia Meloni è apparsa visibilmente a disagio durante una stretta di mano con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, allontanandosi brevemente mentre le telecamere riprendevano lo scambio.

L'incidente è avvenuto mentre i leader mondiali si incontravano per discutere gli sforzi per ridurre il conflitto di Gaza. La tensione è salita ulteriormente quando Trump, pochi istanti dopo, si è rivolto a Meloni durante una conferenza stampa e ha osservato: "Non ti dispiace essere chiamata bella, giusto? Perché tu lo sei".

Il presidente degli Stati Uniti ha preceduto il suo commento dicendo: "Non mi è permesso dirlo. Perché è la fine della tua carriera politica se dici che è una bella giovane donna", prima di aggiungere: "Ma correrò il rischio".

L'osservazione ha suscitato critiche online e tra gli osservatori politici, che l'hanno descritta come "inappropriata" e "fuori luogo" in un vertice diplomatico di alto livello. La prima ministra italiana Giorgia Meloni non ha risposto pubblicamente al commento.