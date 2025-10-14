Giorgia Meloni in imbarazzante scambio con Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti l'ha definita "bella"
"Non ti dispiace essere chiamata bella, giusto? Perché tu lo sei".
Un momento imbarazzante si è verificato al vertice di pace di Gaza del 13 ottobre, quando il primo ministro italiano Giorgia Meloni è apparsa visibilmente a disagio durante una stretta di mano con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, allontanandosi brevemente mentre le telecamere riprendevano lo scambio.
L'incidente è avvenuto mentre i leader mondiali si incontravano per discutere gli sforzi per ridurre il conflitto di Gaza. La tensione è salita ulteriormente quando Trump, pochi istanti dopo, si è rivolto a Meloni durante una conferenza stampa e ha osservato: "Non ti dispiace essere chiamata bella, giusto? Perché tu lo sei".
Il presidente degli Stati Uniti ha preceduto il suo commento dicendo: "Non mi è permesso dirlo. Perché è la fine della tua carriera politica se dici che è una bella giovane donna", prima di aggiungere: "Ma correrò il rischio".
L'osservazione ha suscitato critiche online e tra gli osservatori politici, che l'hanno descritta come "inappropriata" e "fuori luogo" in un vertice diplomatico di alto livello. La prima ministra italiana Giorgia Meloni non ha risposto pubblicamente al commento.