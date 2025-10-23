Giornalisti ucraini uccisi in un attacco di droni russi

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che due giornalisti ucraini hanno perso la vita dopo che un drone russo ha colpito un'auto a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, in quello che i funzionari definiscono un crimine di guerra. I reporter, che lavoravano per un canale finanziato dallo Stato che trasmetteva in russo, sono stati presi di mira mentre erano in missione. Le autorità hanno avviato un'indagine, citando l'uso di un drone di livello militare tipicamente schierato contro i veicoli corazzati. Anche i colleghi dei giornalisti sono rimasti feriti nello sciopero. "Questa tragedia è un'ulteriore prova dei crimini di guerra sistematici della Russia contro i civili", ha scritto il difensore civico per i diritti umani Dmytro Lubinets su X. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!