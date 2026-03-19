Gli alleati europei esplorano una banca d'investimento per la difesa per aumentare la spesa militare congiunta

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Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia sono in trattative con altri alleati per istituire una nuova istituzione finanziaria focalizzata sulla difesa, volta a finanziare progetti militari congiunti.

Il meccanismo proposto funzionerebbe in modo simile alla Banca Europea degli Investimenti, consentendo ai paesi partecipanti di fornire capitali che possano essere utilizzati per emettere obbligazioni e finanziare iniziative pluriennali di difesa. I funzionari affermano che l'obiettivo è avere la struttura in atto entro il 2027, a complemento dei quadri esistenti all'interno della NATO e dell'Unione Europea.

Esercito europeo (concetto) // Shutterstock

Secondo il ministero delle finanze olandese (tramite Defense News), "basandosi su capitale versato e capitale impegnato, può emettere obbligazioni che possono essere acquistate dagli investitori, agendo così come leva," consentendo finanziamenti per acquisti congiunti, gare d'appalto e scaling industriale, in particolare per le aziende più piccole nella catena di approvvigionamento della difesa.

L'iniziativa è pensata per ridurre la dipendenza dai bilanci nazionali e accelerare la cooperazione tra alleati, inclusi i partner non UE. Come ha detto il ministro delle finanze olandese Eelco Heinen: "Unendo le forze, otteniamo più sicurezza con le stesse risorse e rafforziamo anche le nostre alleanze."