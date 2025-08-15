Gli anziani fanno parkour e diventano virali per questo

HQ

Gli anziani di Oulunsalo, in Finlandia, hanno deciso di fare qualcosa di diverso. Hanno deciso di provare un po' di parkour e di fare un video su Instagram. Secondo la finlandese YLE, le visualizzazioni sono oltre 860.000, quindi possiamo tranquillamente definire virale questa tendenza.

Il presidente dell'associazione degli anziani di Oulunsalo, Jukka Pekka Ansamaa, è molto soddisfatto e si aspetta che i numeri aumentino ulteriormente. Ad Ansamaa piace il fatto che il parkour consista nel muoversi insieme.

"È stato un evento molto comunitario, questo è stato sicuramente il fascino. Se qualcuno non poteva fare qualcosa, veniva aiutato e continuavamo a ridere".

Gli appassionati di videogiochi probabilmente conoscono il parkour da giochi come Mirror's Edge o Dying Light. Il parkour per gli anziani non è così spettacolare, ma almeno tutti si sono divertiti.