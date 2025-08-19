Gli assistenti di volo di Air Canada terminano lo sciopero dopo una storica interruzione del lavoro

HQ

Le ultime notizie sul Canada . L'equipaggio di cabina di Air Canada ha raggiunto un accordo con la compagnia aerea martedì, ponendo fine a uno sciopero durato quasi quattro giorni e che aveva portato la compagnia aerea a ritirare la sua guidance sugli utili del terzo trimestre e dell'intero anno.

"Lo sciopero è finito. Abbiamo un accordo provvisorio che vi porteremo avanti", ha detto il sindacato canadese dei dipendenti pubblici in un post su Facebook, ponendo fine al primo sciopero del suo personale di cabina in 40 anni, che aveva sconvolto i piani di viaggio per centinaia di migliaia di persone.

L'interruzione del lavoro, scatenata da controversie sulla compensazione per i servizi a terra, ha costretto il vettore a cancellare i voli e sospendere le indicazioni sui guadagni. Le operazioni torneranno gradualmente, con alcune cancellazioni previste nel corso della prossima settimana man mano che gli orari si stabilizzano.

Il sindacato ha sottolineato che i problemi di lavoro non retribuito sono stati affrontati, mentre ai clienti vengono offerti rimborsi, crediti o riprenotazioni. I funzionari avevano fatto pressione su entrambe le parti per la mediazione, evidenziando le preoccupazioni sui diritti dei lavoratori e sui compiti non retribuiti all'interno del settore aereo.