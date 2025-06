Gli attacchi aerei israeliani provocano la morte di 44 palestinesi a Gaza, mentre l'ONU solleva preoccupazioni per l'incombente siccità

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Almeno 44 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani in tutta Gaza venerdì, tra cui molti radunati vicino ai punti di distribuzione di cibo, mentre l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia solleva preoccupazioni per una siccità incombente.

Ti potrebbe interessare:



"I bambini cominceranno a morire di sete... Solo il 40% degli impianti di produzione di acqua potabile rimane funzionante", ha detto ai giornalisti il portavoce dell'UNICEF James Elder. "Siamo molto al di sotto degli standard di emergenza in termini di acqua potabile... "

Le forze israeliane affermano di aver preso di mira sospetti militanti tra la folla, mentre i gruppi umanitari descrivono un aumento delle vittime tra i civili in cerca di aiuto. Nel frattempo, l'UNICEF ha lanciato l'allarme per una potenziale siccità a causa del fallimento dei sistemi idrici e dell'aumento della malnutrizione infantile.