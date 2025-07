Gli attacchi aerei russi uccidono 17 persone in una prigione ucraina Altre 42 persone sono rimaste ferite in un attacco in una regione di prima linea nel sud-est dell'Ucraina.

HQ Un attacco aereo russo nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina ha ucciso 17 persone e ne ha ferite altre 42, secondo le dichiarazioni notturne di funzionari ucraini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato gli attacchi, provocando un "attacco deliberato" alle azioni della Russia, affermando che gli ucraini vengono uccisi quando un cessate il fuoco "avrebbe potuto essere in vigore da tempo". Secondo la BBC, Zaporizhzhia è una delle quattro regioni dell'Ucraina orientale che la Russia ha affermato di aver annesso dal 2022. Al momento in cui scriviamo, rimane in gran parte sotto il controllo ucraino. Le forze russe hanno spesso preso di mira la regione dall'inizio della guerra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha offerto un ultimatum alla Russia questa settimana, dicendo che aveva 10 o 12 giorni per concordare un cessate il fuoco o affrontare sanzioni. Altri attacchi hanno colpito la regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina orientale, causando più vittime, poiché Zelensksy afferma che la Russia sta "sprecando il tempo del mondo".