Gli attacchi dei droni lasciano oltre 60.000 persone bloccate negli aeroporti russi I principali aeroporti devono affrontare cancellazioni di massa e ritardi dopo gli attacchi dei droni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che gli attacchi dei droni sul territorio russo il 6-7 maggio hanno innescato chiusure diffuse degli aeroporti, interrompendo oltre 350 voli e lasciando a terra più di 60.000 passeggeri. I principali aeroporti di Mosca, tra cui Sheremetyevo, Vnukovo e Domodedovo, hanno visto centinaia di cancellazioni e ritardi. In risposta, le compagnie aeree hanno consolidato gli orari mentre le autorità rispondevano sia alle minacce alla sicurezza che alle sfide logistiche. Mosca, Aeroporto Internazionale Sheremetyevo, Russia - 16 aprile 2023: vista dall'alto dell'aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca Cargo // Shutterstock