Gli attacchi dei droni ucraini interrompono il traffico aereo russo, provocano la messa a terra temporanea Gli aeroporti di Mosca e San Pietroburgo riprendono le operazioni dopo le chiusure notturne per i controlli di sicurezza.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Gli attacchi dei droni ucraini hanno innescato una sospensione temporanea dei voli su diverse città russe durante la notte, tra cui Mosca e San Pietroburgo, anche se i funzionari hanno confermato che non sono stati causati danni significativi dalle incursioni.

Le difese aeree russe hanno intercettato dozzine di droni, con un'intensificazione dell'attività segnalata vicino alle regioni di confine, mentre le autorità aeronautiche hanno ripristinato le operazioni nella capitale entro la mattina. I governatori regionali hanno minimizzato l'impatto degli scioperi, sottolineando che non ci sono danni strutturali. Mosca, Russia - 15 agosto 2019: veduta aerea dell'aeroporto internazionale Sheremetyevo durante il giorno // Shutterstock