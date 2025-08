Gli attacchi russi all'Ucraina sono più che raddoppiati da quando Trump è tornato in carica

HQ

I droni e i missili russi lanciati verso l'Ucraina sono più che raddoppiati da quando Donald Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti lo scorso gennaio.

Come riporta la BBC, mentre gli attacchi sono aumentati per tutta la fine della presidenza Biden nel 2024, sono aumentati bruscamente dopo le elezioni di novembre. Da gennaio, gli attacchi registrati da Mosca hanno raggiunto il punto più alto della guerra finora.

Durante la presidenza Trump, 27.158 munizioni sono state lanciate dalla Russia, rispetto alle 11.614 lanciate durante gli ultimi sei mesi di mandato di Biden. "Questa guerra brutale è stata provocata dall'incompetenza di Joe Biden ed è andata avanti per troppo tempo", ha detto il vice segretario stampa della Casa Bianca Anna Kelly. "Il presidente Trump vuole fermare le uccisioni, motivo per cui sta vendendo armi di fabbricazione americana ai membri della NATO e minacciando Putin con tariffe e sanzioni pungenti se non accetta un cessate il fuoco".

Trump ha recentemente assunto una posizione più dura contro la Russia, minacciando sanzioni se i colloqui di pace non saranno raggiunti. Tuttavia, la strategia di Mosca rimane in gran parte la stessa. L'intelligence ucraina riferisce che la Russia sta producendo fino a 85 missili al mese e 170 droni al giorno.

Il senatore americano Chris Coons ritiene che la sospensione delle forniture di armi da parte di Trump e il suo approccio alle relazioni con la Russia possano aver indotto Mosca ad aumentare i suoi attacchi. "È chiaro che Putin si sente incoraggiato dalla debolezza di Trump e ha aumentato il suo feroce assalto al popolo ucraino, attaccando ripetutamente ospedali e reparti di maternità, la rete elettrica ucraina e altri siti civili", ha detto.

Ma, per quanto riguarda il continuare a sostenere l'Ucraina, Coons ritiene che debba essere uno sforzo unificato da parte del governo degli Stati Uniti e che i funzionari non dovrebbero minacciare di abbandonare la situazione se vogliono che gli attacchi cessino. "[Trump] ha bisogno di mantenere una posizione coerente e sostenuta sulla guerra", ha detto.