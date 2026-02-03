Gli attacchi russi colpiscono Kiev e Kharkiv dopo che Trump ha dichiarato di avere "buone notizie" sulla guerra

HQ

Le forze russe hanno lanciato attacchi notturni contro la capitale ucraina Kiev, la città orientale di Kharkiv e altri centri urbani nelle prime ore di martedì, hanno detto i funzionari, scatenando incendi e danneggiando ulteriormente infrastrutture energetiche già sotto pressione. Almeno quattro persone sono rimaste ferite nelle due città più grandi, secondo le autorità locali, mentre gli allarmi di allarme aerei si sono protratti per ore in condizioni gelide.

A Kiev, dove le temperature sono scese vicino ai -20°C, i testimoni hanno riferito forti esplosioni dopo mezzanotte mentre missili e droni venivano dispiegati. Le autorità cittadine hanno dichiarato che gli attacchi hanno danneggiato cinque distretti, colpendo condomini e un edificio che ospitava un asilo nido. Video condivisi online mostravano fiamme che avvolgevano i piani superiori di un edificio residenziale, mentre alcune parti della capitale rimasero senza elettricità né riscaldamento.

A Kharkiv, il sindaco Ihor Terekhov ha dichiarato che le infrastrutture energetiche sono il principale obiettivo degli attacchi, avvertendo che sono necessarie misure drastiche per evitare il congelamento dei sistemi di riscaldamento. Ha detto che il refrigerante doveva essere drenato da centinaia di edifici residenziali forniti da un unico impianto termico, definendo l'obiettivo "lasciare la città senza riscaldamento nel freddo intenso". Sono state segnalate interruzioni di corrente anche in città della regione di Kharkiv e nella città settentrionale di Sumy.

Gli attacchi sono arrivati mentre Russia e Ucraina continuano a discutere lo status di una sospensione temporanea degli attacchi contro impianti energetici, introdotta su richiesta del presidente statunitense Donald Trump. Mosca ha dichiarato che la moratoria è scaduta domenica, mentre Kiev ha insistito che dovrebbe durare un'intera settimana a partire dal 30 gennaio. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia aveva evitato attacchi diretti su importanti obiettivi energetici nelle ultime 24 ore, anche se i bombardamenti vicino alla linea del fronte sono continuati...