Gli attacchi russi colpiscono l'Ucraina mentre la Polonia fa decollare i caccia

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Russia ha lanciato un'ondata di attacchi notturni di droni e missili contro l'Ucraina, colpendo aree residenziali e causando diversi morti e feriti. Gli attacchi hanno innescato allarmi antiaerei in più regioni, costringendo molti residenti a rifugiarsi in rifugi sotterranei. In risposta, la Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento e rafforzato le difese aeree vicino al confine per salvaguardare i suoi cieli, chiudendo temporaneamente lo spazio aereo intorno alle città chiave. I funzionari ucraini hanno condannato gli attacchi come assalti deliberati ai civili, mentre la Polonia ha descritto le sue azioni come misure preventive per garantire la sicurezza nazionale. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi conoscere dettagli più specifici sull'attacco, puoi farlo nel post qui sotto o tramite il seguente link. Go!