Gli attacchi russi colpiscono l'Ucraina mentre Zelensky si dirige domenica verso gli Stati Uniti per colloqui con Trump

La Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi contro l'Ucraina da mesi durante la notte, lanciando centinaia di droni e decine di missili proprio mentre il presidente Volodymyr Zelensky si preparava a viaggiare negli Stati Uniti per colloqui con Donald Trump sulla fine della guerra.

Le autorità ucraine hanno dichiarato che circa 500 droni e 40 missili sono stati utilizzati nell'assalto, che ha preso di mira Kiev e altre regioni del paese. Almeno due persone sono morte e 46 ferite, tra cui due bambini. Si udirono esplosioni in tutta la capitale per ore, e gli allerti di allarme aereo durarono quasi 10 ore.

Gli attacchi hanno interrotto elettricità e riscaldamento

Gli attacchi hanno interrotto elettricità e riscaldamento in gran parte di Kiev durante le temperature gelide. Le autorità hanno riferito che circa 600.000 famiglie sono rimaste senza corrente, mentre circa un terzo della città è rimasta senza riscaldamento. Anche gli impianti energetici in tutto il paese sono stati danneggiati.

Zelensky ha detto che l'attacco ha mostrato come la Russia stesse rispondendo agli sforzi di pace guidati da Washington. Domenica si sta recando in Florida per un incontro con Trump, che ha definito cruciale. Si prevede che i colloqui si concentreranno sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e su come il territorio verrebbe gestito se i combattimenti cessassero.

L'attacco ebbe anche effetti a catena oltre l'Ucraina

La portata dell'attacco ebbe anche effetti a catena oltre l'Ucraina. La Polonia chiuse temporaneamente due aeroporti vicino al confine orientale come precauzione, anche se i voli ripresero successivamente.

Le trattative restano difficili. Il controllo del territorio nell'Ucraina orientale, in particolare della regione di Donetsk, e il futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, sono punti di blocco importanti. Zelensky ha affermato che un piano di pace in 20 punti sostenuto dagli Stati Uniti è vicino al completamento, ma ha sottolineato che garanzie di sicurezza forti e a lungo termine sono essenziali.