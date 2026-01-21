Gli attacchi russi lasciano quasi il 60% di Kiev senza elettricità in mezzo al freddo invernale

HQ

Più della metà di Kiev rimane al buio un giorno dopo che gli attacchi russi hanno colpito le infrastrutture energetiche critiche della città, ha dichiarato mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre i residenti sopportano temperature invernali gelide.

"A questa mattina, circa 4.000 edifici a Kiev sono ancora senza riscaldamento e quasi il 60 percento della capitale è senza elettricità", ha scritto Zelensky su X, sottolineando la gravità del blackout. Le temperature sono scese a meno 12 gradi Celsius (10,4 Fahrenheit) mercoledì mattina, lasciando molti ucraini in difficoltà a mantenersi al caldo.

Gli attacchi avvengono in un contesto di recente aumento di attacchi missilistici e di droni russi diretti al già fragile sistema energetico ucraino, colpito da quasi quattro anni di ripetuti attacchi. Anche quando l'elettricità viene ripristinata, molte famiglie affrontano blackout rotanti per gran parte della giornata. Il più grande fornitore di telefonie mobili dell'Ucraina, Kyivstar, ha riferito che le interruzioni hanno interrotto quasi il 10% della sua rete, compromettendo ulteriormente le comunicazioni.

La crisi energetica si estende oltre la capitale. Nella regione orientale di Kharkiv, il governatore Oleh Syniehubov ha dichiarato mercoledì che 520.000 consumatori erano senza elettricità, in calo rispetto a oltre un milione del giorno precedente. Nel sud di Odesa, la compagnia energetica DTEK ha segnalato gravi danni a una delle sue strutture, lasciando migliaia di famiglie al buio.

I funzionari avvertono che le interruzioni potrebbero continuare mentre la campagna di Mosca prende di mira la capacità di generazione di energia dell'Ucraina. I residenti fanno affidamento su riscaldamento limitato, generatori e rifugi pubblici, mentre le autorità si affrettano a riparare le infrastrutture sotto minacce continue...