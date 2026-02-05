Gli attuali leader della Premier League, Arsenal e Manchester City, si sfideranno nella finale della Carabao Cup

HQ

Le semifinali della EFL Cup, oggi conosciuta anche come Carabao Cup, sono ormai ormai alle spalle. Dopo le partite d'andata che si sono svolte a metà gennaio, le partite di ritorno si sono concluse martedì e mercoledì di questa settimana, il che significa che sappiamo chi si è qualificato per la finale prevista allo stadio di Wembley per il 22 marzo.

È stata una prestazione meno convincente dell'Arsenal martedì, quando hanno eliminato il Chelsea in una partita davvero snotida in cui entrambe le squadre hanno praticamente parcheggiato l'autobus per 90 minuti... Il risultato però è sempre stato a favore dell'Arsenal, poiché gli attuali leader della Premier League (e della Champions League) sono arrivati alla partita con un vantaggio di 3-2 dalla gara d'andata, il che significava che dovevano semplicemente restare in vantaggio nella gara di ritorno nel loro stadio di casa, l'Emirates. Il risultato finale è stato 1-0 grazie a un gol tardivo di Kai Havertz, il che ha permesso al punteggio complessivo di 4-2 di portare l'Arsenal alla finale della EFL Cup.

E l'Arsenal affronterà i rivali del Manchester City, che mercoledì ha offerto una prestazione molto più interessante contro il Newcastle United. Il Man City era in vantaggio molto confortevole dopo aver superato il Newcastle nella gara d'andata con una vittoria per 2-0 allo stadio di casa dei Magpies, St. James' Park. La gara di ritorno al campo del City dell'Etihad si è rivelata un incubo per il Newcastle, che ha subito tre gol (due di Omar Marmoush e uno di Tijjani Reijnders) nel primo tempo, portandosi sotto 5-0 complessivo a 45 minuti dalla fine. Il Newcastle è riuscito a segnare un gol di consolazione con Anthony Elanga, infliggendo una sconfitta per 3-1 (5-1 complessivo), che ha permesso al Man City di accedere alla finale della EFL Cup.

Ancora una volta, la finale della EFL Cup si giocherà il 22 marzo allo stadio di Wembley, casa della nazionale inglese.